Студенты со всего СНГ обсудят будущее туризма на онлайн-конгрессе

Во Всемирный день туризма, 27 сентября, стартует II Международный студенческий конгресс «Туризм будущего – будущее туризма». Более 17 тысяч студентов из России и стран СНГ соберутся на онлайн-платформе, чтобы обсудить актуальные вопросы развития туристической отрасли.

Участников конгресса ждут дискуссии с ведущими экспертами и лидерами туриндустрии. Главной темой конгресса станет устойчивое развитие туризма. Студенты разберут, какое будущее ждет туризм и как будет развиваться международная туристическая интеграция в СНГ.

Отдельное внимание будет уделено роли экскурсоводов нового поколения, которые смогут предложить туристам «больше, чем путешествие». Участники обсудят перспективы развития агротуризма в России и влияние цифровизации на туристическую отрасль. Также будут рассмотрены вопросы туризма как драйвера экономики и потенциал развития туризма на Кавказе в рамках проекта Gran Turismo. Не останутся без внимания проекты и экспедиции Русского географического общества, а также перспективы развития туризма в Союзном государстве Россия-Беларусь.

Организаторы Конгресса – Минобрнауки России, Минэкономразвития России, Росмолодежь, Русское географическое общество, Проект «Мастера гостеприимства» АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Больше, чем путешествие» и другие – ставят перед собой амбициозные задачи. Они хотят популяризировать профессии в сфере туризма, воспитать новое поколение туристов, которые будут знать и ценить отечественную и мировую культуру, бережно относиться к природе и вести здоровый образ жизни.

В рамках Конгресса будет дан старт международному конкурсу студенческих проектов по развитию туризма в России и странах СНГ.

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