Татарстану выделяют 7,5 миллиардов кредитов на две новых гостиницы

Программа Национальных проектов России в действии.

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Два проекта отелей в Татарстане получат в общей сложности 7,5 миллиардов рублей (в рамках программы Национальных проектов России «Туризм и индустрия гостеприимства»). Первый проект – гостиничный комплекс из пяти зданий на берегу реки Казанки у моста Миллениум. Второй проект — 4-звездный отель Bilyar Plaza на улице Газовая. По завершению строительства в Татарстане должно появится 550 новых гостиничных номеров и дополнительная туристическая инфраструктура.