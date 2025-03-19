Тишине да, алкоголю нет: в Домодедово работает бизнес-зал нового формата

Ровно месяц назад, 19 февраля 2025 года, в Домодедово заработал бизнес-зал нового формата «Меридиан». Теперь в аэропорту рассказали об итогах его первого месяца работы.

Название бизнес-зала «Меридиан» продолжает концепцию, посвященную М. В. Ломоносову, чье имя носит аэропорт. В самом зале в скором времени появится небольшая фотовыставка, на которой будут представлены пейзажи морей и океанов, расположенных, как и сам аэропорт, на 37 меридиане. Так гости смогут отправится в виртуальное путешествие в ожидании своего полета.

Формат бизнес-зала предполагает зонирование пространства и большое количество воздуха. Часть посадочных мест находится на балконе галереи, есть несколько специальных кресел с частичной акустической изоляцией. В них удобно работать или проводить онлайн-встречи. Окна бизнес-зала выходят на юго-восток: можно будет с чашкой кофе наблюдать за восходом солнца в ожидании утреннего рейса. «Меридиан» продолжает идею family-friendly аэропорта: в бизнес-зале оборудована отдельная зона для детей и отсутствуют алкогольные напитки.

«Основа концепции зала „Меридиан“ — забота о наших пассажирах. Мы разделили зал на несколько зон, чтобы пассажиры могли провести время, как им нужно: поработать в тишине, отдохнуть или пообщаться компанией», — рассказал Сергей Махнев, управляющий директор пассажирских сервисов аэропорта.

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«Мы осознанно отказались от алкогольных напитков. Перелет — это большой стресс и нагрузка для организма. Употребление алкоголя заметно эту нагрузку усиливает, что повышает риски для здоровья в полете, а также способствует проявлению разных форм воздушной агрессии. Наша цель — создать на рынке новый современный стандарт сервиса для пассажиров».

Бизнес-зал «Меридиан» расположен на -1 этаже в зоне вылета сектора E международных воздушных линий и работает круглосуточно. За время работы услугами нового бизнес-зала воспользовалось более 10 000 пассажиров. «Меридиан» доступен в том числе участникам программ привилегий Every Lounge, Persona.aero, ON PASS и Grey Wall Pass.