Тула приглашает в гости: 2 апреля пройдет масштабный фестиваль гостеприимства

2 апреля Тула станет центром притяжения для профессионалов туристической отрасли и всех, кто интересуется развитием гостеприимства в России. В этот день в культурном кластере «Октава» состоится Фестиваль гостеприимства, объединяющий отельеров, рестораторов, производителей сувенирной продукции, туроператоров и организаторов событий. Фестиваль проходит под слоганом «Хотите узнать Россию — начните с Тулы».

Фестиваль гостеприимства в Туле — это уникальная возможность погрузиться в мир современных трендов туристической индустрии и познакомиться с лучшими практиками создания незабываемых впечатлений для путешественников.

Программа мероприятия, которое пройдёт 2 апреля, разделена на несколько тематических площадок: каждая посвящена специфическим аспектам туристической отрасли. В «Мастерской премиального сервиса» под руководством Алексея Волкова, президента Общенационального союза индустрии гостеприимства, участники обсудят стандарты гостеприимства и даже эмоциональные аспекты обслуживания гостей. Особое внимание будет уделено персонализации в туризме — одному из главных трендов 2025 года.

Для тех, кто интересуется созданием уникальных сувениров и атмосферных объектов, будет работать «Мастерская креативных индустрий». Модератор площадки Юлия Железняк поделится секретами мифологизации и легендирования территорий, а также расскажет, как правильно организовать дополнительные продажи и создать этнокультурную среду, которая будет способствовать возвращению туристов.

Отдельное внимание на фестивале уделят туристическому проектированию. В рамках соответствующей мастерской под руководством Анны Лабазановой эксперты обсудят формирование новых маршрутов, создание уникальных туристических продуктов для разных целевых групп и координацию работы туроператоров с муниципалитетами.

Для организаторов туристических событий будет работать специализированная площадка, где мастер гостеприимства Вера Синцова поделится опытом использования событий как эффективного инструмента маркетинга территории, расскажет о принципах бюджетирования и продвижения.

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Изюминкой фестиваля станет креативный модуль «Галерея проектов», где участникам предстоит в проектных группах разработать конкретные решения: от концепций сервиса для объектов размещения до стратегий продвижения туристических событий. Представители индустрии гостеприимства и студенты профильных вузов смогут не только получить теоретические знания, но и применить их на практике.

Завершится фестиваль презентацией итогов командной работы и формированием дорожной карты по реализации наиболее перспективных проектов.