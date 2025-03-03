Турбазы и глэмпинги не успевают пройти классификацию

Процесс обязательной классификации туристического жилья в России, стартовавший с начала весны, вызвал серьезные затруднения у представителей отрасли.

По данным Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ), лишь малая часть – около 15% объектов — смогла своевременно внести свои данные в официальный реестр.

В связи с возникшими сложностями представители туристической индустрии обратились к главе Минэкономразвития Решетникову с просьбой пересмотреть сроки классификации. В официальном обращении, направленном в министерство в последних числах февраля, ОСИГ подчеркнул, что подавляющая часть баз отдыха и глэмпингов не успела завершить необходимые процедуры к установленному дедлайну.

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Несмотря на тревожные сигналы от бизнеса, Росаккредитация не считает ситуацию критической и не видит серьезных препятствий в реализации новых требований к классификации объектов туристического размещения.



Согласно данным ОСИГ, лишь 15% туристических объектов завершили процедуру самооценки в установленные сроки. Важным требованием для всех владельцев гостиничного бизнеса является регистрация в специализированной базе данных Росаккредитации – это первый шаг обязательной классификации, который необходимо выполнить к началу марта 2025 года.

К примеру, на одном из этапов аккредитованные эксперты проводят проверку достоверности предоставленной информации для определения категории объекта размещения.



В случае успешного прохождения оценки новые гостиницы могут получить звездную категорию от специальных организаций, однако базы отдыха и глэмпинги не подлежат такой классификации. Важно отметить, что если объект не пройдет данный этап проверки, его деятельность будет ограничена – запрещается привлечение новых постояльцев и проведение рекламных кампаний.