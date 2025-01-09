Туристическая отрасль Дагестана ставит рекорды

В 2024 году туристическая индустрия Республики Дагестан продемонстрировала значительный финансовый рост, увеличив свои показатели на пятнадцать процентов по сравнению с предыдущим периодом.

Туристическая отрасль Дагестана демонстрирует впечатляющий рост: в 2024 году финансовые показатели достигли отметки в 20,272 миллиарда рублей, превысив результаты предыдущего года на 15%.

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Возрождение традиционных ремесел республики получило новый импульс благодаря растущему интересу туристов к местной культуре. Гости региона активно посещают мастерские, где создаются традиционные дагестанские ковры, уникальные керамические изделия и ювелирные украшения, что обеспечивает стабильный доход местным мастерам и способствует сохранению народных промыслов.

В ответ на возрастающий туристический поток регион активно развивает инфраструктуру гостеприимства. Министерство туризма отмечает расширение сети туристических маршрутов, открытие новых гостиниц и заведений общественного питания, специализирующихся на местной кухне. Все это позволяет туристам глубже познакомиться с богатым культурным наследием Дагестана.

По сравнению с предыдущим годом, туристический поток в Дагестане увеличился почти на 5%. Как сообщает РБК Кавказ, республику посетило свыше 1,6 миллиона отдыхающих в течение 2024 года.