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Туристы из Узбекистана полетят отдыхать на Дальний Восток

Туристы из Узбекистана полетят отдыхать на Дальний Восток

Морской отдых и деликатесы Приморья привлекают все больше внимания узбекских туристов. В поисках новых направлений для отпуска жители солнечной республики проявляют особый интерес к российскому Дальнему Востоку.

Перспективное партнерство между регионами получило официальное подтверждение: представители обеих территорий скрепили подписями документ о взаимодействии. Первый заместитель председателя Комитета по туризму Узбекистана Джамшид Абдусаламов и Министр образования Приморья Приморья Эльвира Шамонова договорились об укреплении связей в сферах туризма и образования.

По мнению узбекской стороны, богатый потенциал Приморского края может стать решающим фактором для жителей республики при планировании отпуска. Особенно привлекательными считаются прибрежные зоны отдыха и местная кухня с акцентом на дары моря. Новое соглашение предусматривает развитие как туристического направления, так и образовательных программ между регионами.

В Узбекистане, стране, не имеющей выхода к морю, жители проявляют особый интерес к прибрежным регионам и морской кухне.  Приморский край мог бы стать привлекательным направлением для узбекских туристов, ценящих не только морские деликатесы, но и богатую природу с пышной растительностью и лесными массивами. 

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