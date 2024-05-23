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№ 1/1(10/1)

Специальный номер

Russian Traveler №1/1(10/1) Москва 2024
Майский турнир: голосуйте за фаворита
Майский турнир: голосуйте за фаворита

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Туристы, которые откажутся платить курортный сбор в Санкт-Петербурге, будут оштрафованы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили новый законопроект.

Новый штраф за неуплату курортного сбора в городской бюджет касается как гостиниц и отелей, так и туристов, которые приезжают в Санкт-Петербург.

Новый раздел об административной ответственности будет внесен в законодательный акт «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». 

Туристы, отказавшиеся оплатить налог при заселении, будут обязаны заплатить штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей.

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