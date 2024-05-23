Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили новый законопроект.
Новый штраф за неуплату курортного сбора в городской бюджет касается как гостиниц и отелей, так и туристов, которые приезжают в Санкт-Петербург.
Новый раздел об административной ответственности будет внесен в законодательный акт «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».
Туристы, отказавшиеся оплатить налог при заселении, будут обязаны заплатить штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей.
Читайте также
Туристы, которые откажутся платить курортный сбор в Санкт-Петербурге, будут оштрафованы
В Красной Поляне летом откроют центр гастрономического туризма
В Казани запускают проект Muslim Friendly – для туристов-мусульман
На Дону возрождают речной пассажирский транспорт
В России запустили программу научно-популярного туризма