Туристы, которые откажутся платить курортный сбор в Санкт-Петербурге, будут оштрафованы

Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга одобрили новый законопроект.

Новый штраф за неуплату курортного сбора в городской бюджет касается как гостиниц и отелей, так и туристов, которые приезжают в Санкт-Петербург.

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Новый раздел об административной ответственности будет внесен в законодательный акт «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге».

Туристы, отказавшиеся оплатить налог при заселении, будут обязаны заплатить штраф в размере от 500 до 2 тысяч рублей.