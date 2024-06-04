Туристы потратили почти 100 миллиардов рублей в ресторанах Санкт-Петербурга

Общая сумма, которую туристы потратили в кафе и ресторанах Санкт-Петербурга в 2023 году, превысила 92 миллиарда рублей.

Гастрономические расходы каждого российского туриста в городе за последние два года выросли в 1,5 раза и составляют от 20-30% общих трат на поездку.

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У гостей, приезжающих в Санкт-Петербург с деловыми целями, средний чек значительно выше, чем у остальных туристов, а значит, больше и сумма, которую они тратят на питание. Так, с 2021 по 2023 год средние расходы деловых туристов в Санкт-Петербурге выросли с 53 тысяч до 83 тысяч рублей за поездку. Об этом сообщает «РБК Вино» со сслылкой на комитет по развитию туризма Санкт Петербурга.