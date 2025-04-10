Туризм в новом формате: RUSSPASS сделал игру по городам России с дополненной реальностью

Цифровой туристический сервис RUSSPASS объявил о запуске собственной игры с дополненной реальностью, позволяющей пользователям исследовать три российских города – Москву, Казань и Санкт-Петербург. Участники игры смогут открыть для себя новые места в этих мегаполисах и получить специальные бонусы от программы лояльности сервиса, которые можно обменять на скидки и билеты в музеи-партнеры за символическую сумму.

«Впервые игра с дополненной реальностью в приложении RUSSPASS запустилась в декабре в рамках проекта «Зима в Москве», пользователи сыграли в нее более 200 тысяч раз. Игра помогает знакомиться с городом “вживую” и лучше ориентироваться в его культурных и исторических достопримечательностях», – отметила директор дивизиона RUSSPASS Наталья Михейкина.

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Суть игры заключается в поиске спрятанных на улицах городов мультяшных персонажей. Для этого пользователям необходимо скачать приложение RUSSPASS, перейти на страницу игры и использовать карту города, чтобы найти места, где обитают эти персонажи. Когда игрок находит персонажа с помощью камеры смартфона, он получает виртуальные баллы, которые можно использовать для открытия новых уровней игры и получения подарков.

Собранные бонусы можно обменять на билеты в музеи и на другие познавательные развлечения от партнеров, таких как цифровое шоу в иммерсивном арт-пространстве на ВДНХ, Дом занимательной науки и техники в Казани, музей-макет «Петровская акватория» в Санкт-Петербурге и многие другие. Например, за 500 бонусов можно приобрести билет всего за десять рублей. Кроме того, бонусы можно использовать для получения скидок на концерты, спектакли и выставки.

В игре представлены культурные и мифические герои каждого города. В Санкт-Петербурге это балтийская нерпа, Чижик и местные коты, в Казани – мифическое существо Зилант, Батыр и Эчпочмак, а в Москве – рыжий кот в различных образах, являющийся маскотом RUSSPASS.

Карта игры включает в себя тридцать локаций в каждом городе, являющихся важными культурными и историческими точками. Среди них – Дарвиновский музей и Старый Арбат в Москве, Петропавловская крепость в Санкт-Петербурге и улица Баумана в Казани. Мультяшных персонажей можно найти не только в городских условиях, но и на природе, например, на Голубых озерах в Татарстане.

Для удобства игроков RUSSPASS разработал тематические маршруты в каждом городе, которые не только помогут найти мультяшных персонажей, но и предоставят полезную информацию о достопримечательностях, билетах и часах работы, а также порекомендуют места для перекуса.