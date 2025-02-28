Турпоток из африканских стран вырос почти на 60%

За последние два года турпоток в Россию из африканских государств вырос более чем в полтора раза, сообщила заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Юлия Максутова на круглом столе на тему «Африка. Туризм» при участии представителей дипломатических миссий Бурунди, Кении, Уганды, Эфиопии и Гвинеи в России, а также профессионалов российского и африканского туристических сообществ.

Как сообщают в Центре стратегических разработок, для многих стран Африки туризм – стремительно растущий сектор экономики. В то же время среди африканский туристов наблюдается запрос на путешествия по России, особенно в свете активных деловых и образовательных обменов.

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«Африка — перспективный, ещё не освоенный нами туристический рынок. На материке больше 50 государств, все они по-своему интересны. Для граждан Ботсваны, Кабо-Верде, Маврикия, Намибии, Туниса, ЮАР и Сейшельских Островов уже действует безвизовый режим въезда в Россию. Расширяется география авиасообщения с Африкой: Россию связывают прямые перелеты с Египтом, Алжиром, Марокко, Сейшельскими островами и Эфиопией — из России в эти страны действуют 143 рейса (128 из них – в Египет), а в Россию — 144 (128 — из Египта), — заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Юлия Максутова.

По ее словам, за последние два года турпоток из африканских государств увеличился почти на 60%, но все еще остается достаточно скромным — в общей сложности около 37 тыс. поездок в год.

«Мы хотим активнее промоутировать Россию как единое туристическое направление под брендом Discover Russia, открывать для туристов из стран континента не только узнаваемые Москву, Санкт-Петербург, Казань, но и другие регионы. Большое значение могут оказать развитые гуманитарные связи, еще с советских времен многие африканцы выбирают российские университеты для получения высшего образования», — рассказала Максутова.

Опираясь на накопленную ЦСР экспертизу, Максутова пояснила, что ищут африканские гости в России, а российские — в Африке. «Жители Африки в выборе направлений для путешествий часто ограничиваются соседними странами. В Россию они часто приезжают в целях образовательного и медицинского туризма. Что касается россиян, то среди них популярны Египет, Марокко и Тунис. Примечательно, что в Африке очень богатая гастрономическая культура, но не представлены рестораны российской кухни, поэтому в туристических обменах важную роль может сыграть наш гастрономический потенциал