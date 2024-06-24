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Турпоток в Казань бьет рекорды

Фото: Артем Мирный, фотохостинг rtraveler.ru

Казань

Дальше – больше.

Как уверяют власти города, разнообразные события, включая Игры БРИКС и форум «Россия – исламский мир», оказали существенное влияние на увеличение потока туристов.

Как сообщает Дарья Санникова, директор Комитета по развитию туризма Казани, согласно ожиданиям, в 2024 году туристический поток в столицу Татарстана увеличится на 10-15%, превысив прошлогодний рекорд в 4 миллиона посетителей.

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