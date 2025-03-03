Тюмень выходит в лидеры по бизнес-туризму

Согласно информации агентства MICE-туризма IBC Corporate Travel, в сфере делового туризма есть некоторые изменения. В 2024 году случился рост общего числа забронированных мест проживания на 16%, при этом средний срок пребывания бизнес-туристов остался неизменным – три дня. Кроме того, внезапно выяснилось, что среди лидеров по деловому туризму в России — Тюмень.

Неожиданным открытием года стало лидерство Тюмени в рейтинге популярных направлений для деловых поездок. Город существенно улучшил свои позиции, оттеснив прежнего фаворита – Новосибирск — на четвертую строчку. Серебро и бронзу в этом рейтинге получили соответственно Домодедово и Ленинградская область. Как пишет «РБК Тюмень», такая перестановка сил на карте делового туризма стала одним из главных сюрпризов года в данном сегменте рынка.

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Помимо прочего, специалисты индустрии гостеприимства наблюдают значительный рост числа гостей из восточных регионов - всё больше визитёров прибывает из государств Центральной Азии, с территории КНР и Индийского субконтинента, а также из арабских стран. Как уверяют эксперты, это требует от гостиничного бизнеса глубокого понимания культурных особенностей и специфических пожеланий новых клиентов.