Узбекистан и Россия обсудили развитие туризма

Презентация узбекского туристического потенциала прошла на ВДНХ.

В рамках года туризма Узбекистана в России на ВДНХ в Москве прошла презентация туристического потенциала страны. На мероприятии в павильоне «Узбекистан» присутствовали представители турбизнеса Москвы и Московской области. Глава делегации Узбекистана Джамшид Абдусаламов рассказал о реформах в сфере туризма и новых направлениях.

С российской стороны выступали председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарабаев, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов, а также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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На презентации также был представлен специальный выпуск журнала Russian Traveler, посвященный Узбекистану. Спецвыпуск журнала вышел тиражом десять тысяч экземпляров и был распространен среди российских туроператоров и компаний, а также в деловых кругах и в московских аэропортах.

В ходе презентации были организованы встречи в формате B2B и B2G для обмена опытом между представителями туристического сектора двух стран. Для гостей была проведена экскурсия по павильону Узбекистана, где они могли ознакомиться с культурным наследием страны и попробовать блюда узбекской кухни.

Ранее сообщалось, что количество российских туристов в Узбекистане выросло в десять раз за четыре года.