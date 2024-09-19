авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»

№ 3 (12)

Июль - август

Russian Traveler №3(12) 2024
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»
Участвуй в фотоконкурсе «Сокровища России»

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

Узбекистан и Россия обсудили развитие туризма

Фото: Комитет по туризму при Министерстве экологии Узбекистана

Главный редактор журнала Russian Traveler представляет специальный выпуск журнала, посвященный Узбекистану

Презентация узбекского туристического потенциала прошла на ВДНХ.

В рамках года туризма Узбекистана в России на ВДНХ в Москве прошла презентация туристического потенциала страны. На мероприятии в павильоне «Узбекистан» присутствовали представители турбизнеса Москвы и Московской области. Глава делегации Узбекистана Джамшид Абдусаламов рассказал о реформах в сфере туризма и новых направлениях.

С российской стороны выступали председатель комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарабаев, заместитель министра экономического развития Дмитрий Вольвач, первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы, руководитель комитета по туризму Москвы Евгений Козлов, а также исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

На презентации также был представлен специальный выпуск журнала Russian Traveler, посвященный Узбекистану. Спецвыпуск журнала вышел тиражом десять тысяч экземпляров и был распространен среди российских туроператоров и компаний, а также в деловых кругах и в московских аэропортах.

В ходе презентации были организованы встречи в формате B2B и B2G для обмена опытом между представителями туристического сектора двух стран. Для гостей была проведена экскурсия по павильону Узбекистана, где они могли ознакомиться с культурным наследием страны и попробовать блюда узбекской кухни.

Ранее сообщалось, что количество российских туристов в Узбекистане выросло в десять раз за четыре года.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024