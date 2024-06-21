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В 2023 году в России было совершено 84 миллиона туристических поездок

Это на 14 процентов больше, чем в 2022 году. Такую статистику озвучил в Совете Федерации Дмитрий Вахруков, замминистра экономического развития.

Заместитель министра Вахруков рассказал, что в сфере гостиничного бизнеса и туристической отрасли в целом идет значительный рост. Он уточнил, что отрасль демонстрирует устойчивое развитие и показатели времен до пандемии уже выросли на 9%.

Согласно его словам, только за прошедший год было открыто более 12,5 тысяч новых номеров в гостиницах, что на 10 процентов больше, чем в предидущем году. Вахруков подчеркнул, что в 2024 году запланировано строительство ещё 180 гостиниц с 57 тысячами номеров, которые начнут функционировать в течение текущего года.

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