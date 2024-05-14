В Анапе откроют новый пятизвездочный отель

Отель будет работать по системе по системе All inclusive.
Это второй по счету гостиничный комплекс, который был построен и открыт с использованием субсидий из федерального бюджета. Инвесторы получили возможность использовать льготную ставку для осуществления инвестиционных проектов, направленных на поддержание устойчивого развития внутреннего и въездного туризма в стране.
Курорт и спа-центр «FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5*» находится на берегу моря у песчаных дюн. Территория отеля занимает 4,5 гектара, включает в себя главный корпус, выполненный в виде подковы, и зону отдыха с бассейном. Для гостей, предпочитающих уединение, в «FЮNF Luxury Resort & SPA Anapa Miracleon 5*» есть 10 вилл с собственным бассейном, общая площадь 1 150 квадратных метров.
Открытие состоится 25 мая.
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