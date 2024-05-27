В Анапе открыли люкс-отель за 2,5 миллиарда рублей

В курортном поселке Витязево возле Анапы открылся люкс-отель FЮNF Luxury Resort & Spa Anapa Miracleon 5*.

Отель расположен на курорте Miracleon. Курорт на Черноморском побережье в Анапе сейчас активно застраивается, его общая площадь 50 га, оборудованная пляжная зона тянется на 1,5 км.

Реклама

Как сообщил инвестор курорта Валерий Димоев, отель был построен за 1,5 года, сумма инвестиций в строительство отеля составила около 2,5 миллиардов рублей.

Объект расположен на первой линии и имеет собственный пляж курорта Miracleon beach. Помимо основного корпуса в состав отеля входит 10 вилл с собственным бассейном на 1200 квадратных метров, теннисный корт и трехэтажный SPA-комплекс. В нем расположены две сенсорные комнаты с шезлонгами, шесть видов парных, две индивидуальные парные и зимний пляж.