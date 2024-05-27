В Анапе открыли люкс-отель за 2,5 миллиарда рублей

В курортном поселке Витязево возле Анапы открылся люкс-отель FЮNF Luxury Resort & Spa Anapa Miracleon 5*.
Отель расположен на курорте Miracleon. Курорт на Черноморском побережье в Анапе сейчас активно застраивается, его общая площадь 50 га, оборудованная пляжная зона тянется на 1,5 км.
Как сообщил инвестор курорта Валерий Димоев, отель был построен за 1,5 года, сумма инвестиций в строительство отеля составила около 2,5 миллиардов рублей.
Объект расположен на первой линии и имеет собственный пляж курорта Miracleon beach. Помимо основного корпуса в состав отеля входит 10 вилл с собственным бассейном на 1200 квадратных метров, теннисный корт и трехэтажный SPA-комплекс. В нем расположены две сенсорные комнаты с шезлонгами, шесть видов парных, две индивидуальные парные и зимний пляж.
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