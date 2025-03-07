В центре Москвы появился новый хаб искусства и гостеприимства

Сеть отелей Palmira запустила новый уникальный проект – Palmira Art Hotel, расположенный в Хорошевском районе Москвы.

Palmira Art Hotel – это арт-пространство, где каждый гость становится частью художественной инсталляции. Этот городской отель создан с акцентом на вдохновение и погружение в мир искусства. Цель нового проекта – создать новую культурную точку в столице, где искусство станет не просто элементом интерьера, а основой всей философии обслуживания.

Здесь выставки, лекции, литературные чтения превратятся в неотъемлемую часть досуга жителей и гостей столицы. Архитектура, интерьер, гастрономия и сервис объединены в единую концепцию, чтобы дарить яркие впечатления и комфорт, погружая гостей в атмосферу красоты и креативности. Отель воплощает гармонию пространства, создавая идеальные условия для отдыха, работы и творчества.

Palmira Art Hotel предлагает 225 номеров восьми категорий, включая просторные люксы и эксклюзивный президентский люкс с панорамным видом на город. Создатели проекта особое внимание уделили обеспечению качественного сна и отдыху гостей.

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Palmira Art Hotel

Для гостей отеля будет доступен SPA-центр, c продуманным пространством для отдыха и релаксации, бассейнами и кабинетами для массажа и косметологии. Одной из приятных особенностей проекта стала SPA-терраса с панорамным видом на Moscow City.

Palmira Art Hotel станет новой современной площадкой для проведения мероприятий различного уровня сложности. Переговорные комнаты и залы-трансформеры могут принять от 300 до 500 человек в зависимости от рассадки. Уникальным дополнением является грузовой лифт, который поможет доставить в event-пространство как крупногабаритное оборудование, так и автомобиль для презентаций и мероприятий.

Также в Palmira Art Hotel войдут летняя терраса, ресторан со шведской линией, охраняемый подземный и открытый паркинг.