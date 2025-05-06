В Дагестане — больше всего вакансий в сфере туризма

Согласно совместному исследованию «Авито Работы» и «Авито Путешествий», в апреле 2025 года Дагестан стал лидером по росту числа вакансий в туристической отрасли – спрос на персонал здесь вырос на 83% по сравнению с мартом.

На фоне растущего турпотока и подготовки к высокому сезона особенно заметен спрос на персонал: в апреле по сравнению с мартом больше всего выросло число вакансий для горничных (+182%) и официантов (+81%).

Подтверждают тренд и данные сервиса бронирования жилья Авито Путешествия: в апреле 2025 года число бронирований посуточных квартир в Дагестане выросло в 2 раза по сравнению с прошлым годом, а загородных домов – увеличилось на 97%.

Снять квартиру в Дагестане в апреле 2025 года можно было в среднем за 2620 рублей в сутки, а загородный дом – за 5320 рублей.

Реклама

Второе место по темпам роста числа вакансий заняла Республика Алтай (+57%). Горный Алтай, давно привлекающий туристов уникальным природным богатством, активно развивает инфраструктуру: строятся новые базы отдыха и экокурорты. Приближение туристического сезона порождает высокий спрос на персонал, особенно на горничных (+50%) и администраторов (+39%).

Карелия также демонстрирует устойчивый рост спроса на персонал: с марта этого года число вакансий в туристической отрасли региона увеличилось на 52%. Северный край озер и лесов превращается в настоящую мекку для тех, кто ищет уединение с природой и активный отдых. Развитие внутреннего туризма стимулирует открытие новых гостиниц, кемпингов и турбаз, что влечет за собой увеличение потребности в горничных (+64%) и администраторов (+30%).

Краснодарский край — традиционный флагман российского туризма — демонстрирует стабильный рост: в апреле количество вакансий увеличилось на 39% за месяц. Несмотря на зрелость туристического рынка, развитие курортной инфраструктуры продолжается: расширяются санаторно-курортные комплексы, строятся новые отели, что увеличивает потребность в специалистах, способных обеспечить высокий уровень сервиса. Гостиничный бизнес уже вовсю готовится принимать туристов — по сравнению с мартом в регионе активнее стали искать горничных (+73%) и аниматоров (+69%).