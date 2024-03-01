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В этом году в Москве реконструируют более 20 прудов

Фото: Wikimedia Commons

Столица все хорошеет.

Специалисты комплекса городского хозяйства проведут в этом году реконструкцию более 20 столичных прудов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Водоемы являются важной составляющей формирования городской среды, они создают благоприятные климатические условия и на протяжении многих лет остаются популярным местом отдыха жителей», – Петр Бирюков.

По его словам, в этом году приведут в порядок 21 водоем, в том числе Ярославский пруд в Северо-Восточном административном округе (АО), два Ивановских пруда, пять Оленьих прудов и два Красноярских пруда в Восточном АО, Мосфильмовский пруд в Западном АО и Крюковский пруд в Зеленограде.

В рамках проектов специалисты очистят от иловых отложений дно с последующим углублением, отремонтируют береговые полосы и выполнят работы по восстановлению водоупорного слоя, а также инженерных сооружений. На финальном этапе обустроят зоны биоплато с водной растительностью, замедляющей зарастание водоемов, и проведут благоустройство прилегающей территории, сообщил заммэра.

Перечни водных объектов, подлежащих реконструкции, формируются ежегодно на основе многолетнего анализа их состояния, динамики водного и экологического баланса, при этом обязательно учитываются пожелания москвичей, напомнил он.

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