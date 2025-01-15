В феврале станут известны лучшие бизнес-отели России. Как их определяли?

Скоро будут объявлены результаты первого Всероссийского рейтинга бизнес-отелей TOP 100 Business Hotels. Meetings & Events Service. Церемония награждения состоится 11 февраля.

Рейтинг уникален своей независимой оценкой и научной методологией. Организаторы отказались от голосования в пользу объективных маркетинговых инструментов. Шорт-лист формировался путем аудита рынка экспертами событийной индустрии – реальными заказчиками мероприятий.

Исследование проходило в четыре этапа. Сначала с помощью специального бота изучили сайты почти 2000 российских отелей. Затем исследователи разослали запросы на проведение мероприятий от 100 человек. Некоторые отели были попросту неготовы принять событие такого масштаба, и в пул прошли лишь 530 мест размещений. В финал вышли 215 отелей, которые уже посетили «тайные покупатели» – представители крупных компаний. Они оценивали 94 параметра, включая профессионализм менеджеров, наличие розеток в фойе и посторонних запахов.

Как отмечает основатель рейтинга Александра Колесникова, идея возникла из-за ухода международных сетей, ухудшения сервиса и несоответствия многих площадок требованиям организаторов. Рейтинг призван упростить поиск отелей для мероприятий, учитывая не только площадь, но и уровень обслуживания, техническое оснащение и кухню.

Методологию разработали исследовательские агентства «Центр экономики рынков» и «МАСМИ Россия». Список победителей опубликуют на сайте проекта сразу после церемонии.

«Рейтинг отражает плюсы и минусы российских отелей по определенным параметрам, выделенным представителями MICE-индустрии. Это шпаргалка, подготовленная экспертами для экспертов», – подчеркивает Александра Колесникова.

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Инициатором проекта выступает агентство «Креатив маркет», лидер ивент-рынка с 20-летним опытом.