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В Геленджике открыли культурно-деловой комплекс за 3 миллиарда рублей

Фото: пресс-служба «Геленджик Арены»

На днях в Геленджике открыли культурно-деловой комплекс «Геленджик Арена». Над проектом работала АНО «Корпорация развития "Геленджик-2035», потратив 3 миллиарда рублей и 3,5 года времени.

Круглогодичный комплекс расположился на территории больше 14 тысяч квадратных метров. 

Внутри есть концертный зал на 1600 человек, атриум с галереей для выставок и арт-пространство площадью 1500 квадратных метров, а также места для проведения деловых встреч и открытые площадки, рассчитанные на 2500 посетителей. Официальное соглашение о начале строительства было заключено в рамках Российского экономического форума, проходившего в Сочи в 2019 году.

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