В горах Алтая построят элитную резорт-резиденцию

На территории 125 тыс. кв. м появятся 54 виллы в стиле «шале» площадью от 300 кв. м.

Республика Алтай становится все более популярным направлением внутреннего туризма и вызывает интерес у инвесторов. Ожидается, что поток туристов возрастет в 2025 году с открытием международного аэровокзала в Горно-Алтайске и аэропортов малой авиации в Кош-Агаче и Усть-Коксе. Однако предложение частных элитных проектов в локации по-прежнему ограничено.

Девелопер BN Group (входит в АФК «Система») объявил о запуске нового проекта загородной резорт-резиденции «ЗаГорье» на Алтае. На территории 125 тыс. кв. м появятся 54 виллы в стиле «шале» площадью от 300 кв. м. Стоимость лота на старте составит 300 млн руб. Элитная резиденция расположится у подножья Алтайских гор в пределах отеля Cosmos Collection Altay Resort 5*, близ села Урлу-Аспак.



Резиденты получат доступ ко всей инфраструктуре отеля, которая включает в себя центр алтайского здоровья, SPA, бани, детский клуб, спортивный зал и бутики. Кроме того, на территории элитного поселка планируется создать горнолыжный курорт. Завершение проекта намечено на 2029 год.

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