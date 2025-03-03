В Госдуме обсудили туристическую инфраструктуру

В начале марта на заседании круглого стола в Комитете Госдумы, посвященном развитию туристической инфраструктуры, обсуждались вопросы создания быстровозводимых объектов для размещения туристов.

Как сообщил заместитель министра экономического развития Дмитрий Вахруков, государство уже направило 15 млрд рублей на поддержку 60 регионов в рамках программы развития временных средств размещения на 2023–2024 годы. Дальше – больше.

Изначально власти рассчитывали на строительство 12 тысяч гостиничных номеров, однако фактически удалось реализовать 80% от намеченного объема. Как сообщает «Парламентская газета», лидерами по количеству построенных номеров стали три региона – Республика Дагестан, Республика Башкортостан и Алтайский край, где суммарно было создано 10 тысяч мест для проживания туристов.

Реклама

Проанализировав причины по которым план не был выполнен, власти пришли к выводу, что виноваты инвесторы, которые в последний момент отказывались от участия. В будущем, новая программа финансирования позволит регионам заранее отбирать надежных инвесторов и их проекты еще до подачи официальных заявок.

Для дальневосточных регионов разработали специальные условия, учитывая логистические трудности. Им предоставили право применять строительные конструкции местного производства вместо заводских модулей, доставка которых в эти районы затруднена.