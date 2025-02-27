В Госдуме сообщили, что массовый туризм озеру Байкал не нужен

Необходимо крайне осторожно подходить к развитию туристической инфраструктуры в заповедных местах России - такую позицию озвучил глава думского Комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. По его словам, даже временные постройки для размещения туристов могут нанести непоправимый вред уникальным природным территориям.

Особую обеспокоенность у парламентария вызывает сохранность таких природных жемчужин, как озеро Байкал, регионы Якутии и Камчатки. Он подчеркнул, что массовый приток туристов создает чрезмерную антропогенную нагрузку на эти хрупкие экосистемы.

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«Мы должны думать о будущих поколениях – наши дети тоже имеют право увидеть первозданную красоту этих мест», — заявил Тарбаев, выступая в интервью с РИА Новости

Приоритетом, по мнению депутата, должно стать сохранение природного наследия, а не увеличение туристического потока.

По мнению депутата, массовый туризм нужно развивать преимущественно в городах с развитой инфраструктурой, тогда как экотуризм и поездки к природным достопримечательностям должны оставаться эксклюзивным направлением для избранных групп путешественников.