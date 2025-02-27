авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Russian Traveler

№ 5 (14)

Декабрь – февраль

Russian Traveler №5(14) 2024
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Госдуме сообщили, что массовый туризм озеру Байкал не нужен

В Госдуме сообщили, что массовый туризм озеру Байкал не нужен

Необходимо крайне осторожно подходить к развитию туристической инфраструктуры в заповедных местах России - такую позицию озвучил глава думского Комитета по туризму Сангаджи Тарбаев. По его словам, даже временные постройки для размещения туристов могут нанести непоправимый вред уникальным природным территориям.

Особую обеспокоенность у парламентария вызывает сохранность таких природных жемчужин, как озеро Байкал, регионы Якутии и Камчатки. Он подчеркнул, что массовый приток туристов создает чрезмерную антропогенную нагрузку на эти хрупкие экосистемы.

«Мы должны думать о будущих поколениях – наши дети тоже имеют право увидеть первозданную красоту этих мест», — заявил Тарбаев, выступая в интервью с РИА Новости

Приоритетом, по мнению депутата, должно стать сохранение природного наследия, а не увеличение туристического потока.
По мнению депутата, массовый туризм нужно развивать преимущественно в городах с развитой инфраструктурой, тогда как экотуризм и поездки к природным достопримечательностям должны оставаться эксклюзивным направлением для избранных групп путешественников.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025