В гостиницах появится новая форма бронирования — уже в этом году

Отели дорожают, но появится новый способ экономить на проживании.

Согласно данным Российского союза туриндустрии, проживание в отелях подорожало почти на 20% за прошедший год, достигнув отметки 8435 рублей в сутки. Специалисты прогнозируют дальнейший рост цен и в текущем году. Однако появилась хорошая новость для путешественников: Государственная Дума взялась за рассмотрение правительственного законопроекта о невозвратных тарифах в гостиницах. Этот вопрос был поднят на заседании профильного комитета по туризму. Такое нововведение может стать эффективным способом снижения расходов на проживание для туристов, несмотря на общую тенденцию к удорожанию гостиничных услуг.

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В особых ситуациях гостиницы все же обязаны будут компенсировать стоимость проживания даже по невозвратному тарифу. Подтвержденное медицинскими справками заболевание самого гостя или его близких, указанных при бронировании, станет законным основанием для возмещения оплаты. Нормативные документы, которые находятся в разработке, детально пропишут все возможные случаи для возврата средств. По аналогии с авиа- и железнодорожными билетами, форс-мажорные обстоятельства также будут включены в список причин для компенсации. Таким образом, невозвратная бронь в отелях перестанет быть абсолютно безвозвратной при определенных условиях.