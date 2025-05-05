В Грозном устроят Кавказский инвестиционный форум: там обсудят, как привлечь молодых туристов в регион

В 2025 году организаторы ожидают более 5 тысяч экспертов, делегатов и гостей на мероприятии, где будут подняты ключевые вопросы социально-экономического развития Северо-Кавказского федерального округа. Участники обсудят современные вызовы, а также обменяются мнениями о перспективах сотрудничества, включая возможности взаимодействия на международной арене. А еще — то, как сделать регион привлекательным для молодых туристов.

Как сообщает «РБК+ЮГ» этом году форум планируется провести в Минеральных Водах. Владимир Затынайко, заместитель директора фонда Росконгресс и директор КИФ, в интервью изданию рассказал, что подготовлена экспозиция, выполненная в единой концепции с современным дизайном. Центральной темой выбрана «Инвестиционный путь: Прошлое. Настоящее. Будущее». Участники и гости форума обсудят вопросы экономического развития, поддержки предпринимательства и формирования привлекательной инвестиционной среды для регионов. Форум в этом году пройдет в Минеральных водах.

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На КИФ в 2025 году предполагается традиционно обширная деловая программа. Запланировано пленарное заседание. Кроме того, мы намерены провести сессии по темам инвестиций в различные сектора экономики и сферы экономического развития. Это и предпринимательство, и промышленность, агропромышленный комплекс, банковский сектор, транспорт и логистика, ЖКХ и энергетика, туризм, санаторно-курортная отрасль, цифровизация, технологическое лидерство, медиапространство и креативные индустрии, культура и общество. Все эти темы взаимосвязаны между собой и создают целостную картину устойчивого роста экономики, — цитирует издание Владимира Затынайко.

По словам эксперта, проекты также будут адресованы молодежи — среди них и сессия «Кавказские Минеральные Воды — новые грани». Ее цель — изменить привычное восприятие КМВ не только как места для отдыха людей старшего поколения. Курорты региона будут представлены как современная рекреационная зона, привлекательная для молодежи. В рамках экспертной дискуссии поднимут темы реновации курортов, создание новых центров активности в соседних сельских районах, а также планы по превращению КМВ в площадку для молодежных инициатив и развитию молодежного туризма.