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№ 5 (14)

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Идеальный гид по зимнему Дубаю

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В Ингушетии будут активно строить глэмпинги

В Ингушетии будут активно строить глэмпинги

Финансировать возведение таких средств размещения планируется из федерального бюджета.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Ингушетии активно развивают программу по созданию комфортабельных глэмпингов – современных модульных средств размещения туристов. 

Владимир Путин ранее уже отмечал растущую популярность модульных гостиниц среди представителей туристической отрасли и региональных властей, президент также сообщал о продолжении реализации программы поддержки строительства глэмпингов по всей стране.

В настоящее время республика проводит отбор претендентов на получение федеральных субсидий для постройки подобных средств размещения. Государственная поддержка будет оказана в виде целевого финансирования из федерального бюджета.

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