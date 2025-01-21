В Ингушетии будут активно строить глэмпинги

Финансировать возведение таких средств размещения планируется из федерального бюджета.

В рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство» в Ингушетии активно развивают программу по созданию комфортабельных глэмпингов – современных модульных средств размещения туристов.

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Владимир Путин ранее уже отмечал растущую популярность модульных гостиниц среди представителей туристической отрасли и региональных властей, президент также сообщал о продолжении реализации программы поддержки строительства глэмпингов по всей стране.



В настоящее время республика проводит отбор претендентов на получение федеральных субсидий для постройки подобных средств размещения. Государственная поддержка будет оказана в виде целевого финансирования из федерального бюджета.