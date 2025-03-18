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В Калининградской области выделят гранты на туризм — около 90 миллионов рублей

В Калининградской области выделят гранты на туризм — около 90 миллионов рублей

В Калининградской области выделят 90,4 миллиона рублей на гранты для поддержки туристических инициатив в рамках национального проекта «Туризм и гостеприимство», как сообщил региональный министр культуры и туризма Андрей Ермак в социальной сети «ВКонтакте».

На проекты по созданию объектов кемпинг-размещения планируется направить 60 миллионов. Участник конкурса должен будет софинансировать проект не менее, чем на 50% от стоимости проекта. Победитель может получить до 20 миллионов.

На проекты по развитию национальных туристических маршрутов планируют направить 20 млн рублей. Участники могут получить до 10 млн руб. и также должны обеспечить софинансирование из собственных (или привлеченных) средств не менее 50% от стоимости проекта. Средства можно потратить только на объекты некапитального строительства, например, санитарный модуль.

Третий отбор предназначен для проектов, предполагающих покупку туристского оборудования и создание доступной туристской среды. На эти цели хотят направить суммарно 30,4 млн руб. Условиями также предусмотрено софинансирование на 50%, а максимальная сумма гранта — 10 миллионов.

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