авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю
Russian Traveler

№ 1 (15)

Февраль - март

Russian Traveler №1(15) 2025
Идеальный гид по Дубаю
Идеальный гид по Дубаю

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Карелии построят новый эко-комплекс для охотников и рыболовов

В Карелии построят новый эко-комплекс для охотников и рыболовов

В проект планируют вложить 2,4 миллиона рублей.

В министерстве экономического развития Карелии сообщили о планах по развитию инфраструктуры для охотников и рыболовов в Калевальском районе Карелии. Инвестиционный проект стоимостью 2,4 миллиона рублей предусматривает строительство четырех домиков под названием «Эко-грин-хаус».

Компания ООО «ВелТ – Карельские путешествия», получившая в 2023 году статус резидента Арктической зоны РФ, уже приступила к реализации инвестиционного проекта «Создание инфраструктуры для рекреационного отдыха, рыбалки и охоты» в сфере гостеприимства.

Запустить проект планируют в 2026 году. Для постройки объекта выделено финансирование в объеме 2,4 миллиона рублей.

В настоящее время, согласно заявлению представителей регионального Министерства экономического развития, туристическая сфера в Арктическом регионе входит в число ключевых векторов стратегического развития.

«Сегодня в Калевальском районе деятельность ведут четыре резидента Арктики в сфере сельского хозяйства, туризма и производства. Планируемый объем инвестиций резидентов составит 16,2 млн руб.», — рассказал СМИ исполняющий обязанности министра экономического развития Карелии Александр Ломако.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2025