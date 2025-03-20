В Карелии построят новый эко-комплекс для охотников и рыболовов

В проект планируют вложить 2,4 миллиона рублей.

В министерстве экономического развития Карелии сообщили о планах по развитию инфраструктуры для охотников и рыболовов в Калевальском районе Карелии. Инвестиционный проект стоимостью 2,4 миллиона рублей предусматривает строительство четырех домиков под названием «Эко-грин-хаус».

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Компания ООО «ВелТ – Карельские путешествия», получившая в 2023 году статус резидента Арктической зоны РФ, уже приступила к реализации инвестиционного проекта «Создание инфраструктуры для рекреационного отдыха, рыбалки и охоты» в сфере гостеприимства.



Запустить проект планируют в 2026 году. Для постройки объекта выделено финансирование в объеме 2,4 миллиона рублей.

В настоящее время, согласно заявлению представителей регионального Министерства экономического развития, туристическая сфера в Арктическом регионе входит в число ключевых векторов стратегического развития.