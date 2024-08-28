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В Карелии построят придорожный комплекс за 111 миллионов рублей

Он расположится на автодороге «Кола» в Кондопожском районе Карелии и будет удобен туристам, которые путешествуют на автомобиле из Санкт-Петербурга в Москву и обратно.

Комплекс построят на месте кафе «Сопоха», которое сейчас стоит на берегу Сопохской губы и пользуется большой популярностью у туристов и дальнобойщиков.

В рамках строительства в этом месте возведут гостиницу на 20 номеров, кемпинг-стоянки с коммуникациями, здесь откроется аптека и магазин с сувенирами. Инвестор проекта — ООО «Сопоха» при содействии Корпорации развития Республики Карелия.

В сфере туризма в 2024 году мы проводим большую работу по инвентаризации земельных участков для развития придорожного сервиса. Это особенно актуально в связи с ростом турпотока и развитием дорожной сети. Собираем информацию по районам, изучаем возможности присоединения к необходимым коммуникациям, — говорит Елена Климчук, директор Корпорации развития РК (цитата по РБК "Карелия").

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