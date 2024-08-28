Он расположится на автодороге «Кола» в Кондопожском районе Карелии и будет удобен туристам, которые путешествуют на автомобиле из Санкт-Петербурга в Москву и обратно.
Комплекс построят на месте кафе «Сопоха», которое сейчас стоит на берегу Сопохской губы и пользуется большой популярностью у туристов и дальнобойщиков.
В рамках строительства в этом месте возведут гостиницу на 20 номеров, кемпинг-стоянки с коммуникациями, здесь откроется аптека и магазин с сувенирами. Инвестор проекта — ООО «Сопоха» при содействии Корпорации развития Республики Карелия.
В сфере туризма в 2024 году мы проводим большую работу по инвентаризации земельных участков для развития придорожного сервиса. Это особенно актуально в связи с ростом турпотока и развитием дорожной сети. Собираем информацию по районам, изучаем возможности присоединения к необходимым коммуникациям, — говорит Елена Климчук, директор Корпорации развития РК (цитата по РБК "Карелия").
Читайте также
В Карелии построят придорожный комплекс за 111 миллионов рублей
В Пензенской области отель реконструируют за 1,8 миллиарда рублей
В Приморье борются с некачественным туристическим сервисом
До конца года в Ростове построят две гостиницы за 500 миллионов рублей
В Тамбовской области откроется первый загородный пятизвездочный отель