В Карелии построят придорожный комплекс за 111 миллионов рублей

Он расположится на автодороге «Кола» в Кондопожском районе Карелии и будет удобен туристам, которые путешествуют на автомобиле из Санкт-Петербурга в Москву и обратно.

Комплекс построят на месте кафе «Сопоха», которое сейчас стоит на берегу Сопохской губы и пользуется большой популярностью у туристов и дальнобойщиков.

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В рамках строительства в этом месте возведут гостиницу на 20 номеров, кемпинг-стоянки с коммуникациями, здесь откроется аптека и магазин с сувенирами. Инвестор проекта — ООО «Сопоха» при содействии Корпорации развития Республики Карелия.