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Птичий фототурнир – результаты!
Птичий фототурнир – результаты!

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В Карелии в горнолыжный курорт инвестируют 50 миллиардов рублей

Фото: Максим Евдокимов / фотохостинг rtraveler.ru

Снежный вечер в Карелии

АО «Корпорация «ИнФинТех» и АО «Корпорация развития Республики Карелия» подписали соглашение о сотрудничестве – в рамках создания горнолыжного парка.

На территории комплекса собираются возвести комплекс для катания на горных лыжах, зимний дворец с ледовой ареной, экоферму, деловой центр, гостиницу, кинотеатр, рестораны и магазины. Комплекс планируется создать возле горы Килигора, это самая высокая точка Прионежского района (высота 251 метр), она располагается в 250 километрах от Петрозаводска.

Килигора – самая высокая точка Прионежского района (251 метр), находится на расстоянии около 40 километров на юг от Петрозаводска.

Подробнее на РБК:
https://karelia.rbc.ru/karelia/06/03/2024/65e83c999a7947bd25e1baca?from=copy

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