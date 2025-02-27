В Карелии строят новый туристический проект за 13,5 миллионов рублей

Проект под названием «Северная Карелия» стал одним из 12 новых участников особой экономической зоны в 2024 году. Присоединившись к программе в декабре, он пополнил список из 73 карельских резидентов Арктической зоны России.

Проект под названием «Северная Карелия» стал одним из 12 новых участников особой экономической зоны в 2024 году. Присоединившись к программе в декабре, он пополнил список из 73 карельских резидентов Арктической зоны России.

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Особая экономическая зона в Арктике является крупнейшей в мировом масштабе. Компании, получившие статус резидента, могут воспользоваться привилегированными условиями в сфере налогообложения и административного управления. Министерство экономического развития Карелии подчеркивает значимость проекта для развития региона.

Амбициозный туристический проект стоимостью 13,5 млн рублей реализует ООО «Кестеньга Тур». Строительство развернется поэтапно: изначально появится отель-хостел для любителей охоты и рыбалки, созданный путем реконструкции существующего здания. В дальнейшем территория пополнится туристической базой с девятью гостевыми домами – три из них будут работать круглый год, а шесть примут гостей в теплое время года.

Проект предусматривает создание комфортной инфраструктуры, включая зоны для отдыха и причал для лодок на реке Софьянга. Для ускорения реализации своих планов инвестор намерен участвовать в федеральном конкурсе на создание модульных некапитальных объектов размещения, который пройдет в период 2025–2027 годов.

Прионежский район лидирует по количеству реализуемых инвестиционных инициатив – здесь воплощается в жизнь 13 проектов. При этом туристическая отрасль доминирует в структуре инвестиций республики, охватывая почти две трети (62%) всех проектов Карелии.