В Казани открывается термальный комплекс за 1,7 миллиарда рублей

Новый термальный комплекс «Пляж», расположенный на Оренбургском тракте в Казани, откроет свои двери 11 апреля.

Об этой новости рассказала операционный директор комплекса Румия Хабибуллина.

«В термальном комплексе оборудовано 11 бань, шесть хамамов и шесть бассейнов, включая детский и открытый. Объект рассчитан на одномоментное посещение 1,5 тыс. человек», — говорит Хабибуллина.

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Кроме того, в нем предусмотрены SPA-центр, места для йоги и медитации, а также рестораны. Стоимость проекта составляет около 1,7 миллиарда рублей. Как отметил председатель Государственного комитета РТ по туризму Сергей Иванов, создание этого объекта стало возможным благодаря реализации национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Некоторая часть строительства финансировалась за счет льготного кредита с государственной субсидией.