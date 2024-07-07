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В Казани туристы подняли цены на посуточную аренду квартир

Фото: Фото: Артем Мирный, фотохостинг rtraveler.ru

Казань

Об этом сообщают эксперты «Циан.Аналитики».

Цена посуточной аренды 1-комнатной квартиры в Казани в июне выросла на 38%, по сравнению с туристическим межсезоньем. Об этом рассказал руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов – в интервью «РБК Татарстан». Такой спрос объясняется тем, что снимать квартиру дешевле, чем жить в отеле. 

«Для рынка посуточной аренды характерно сглаживание сезонных трендов, так как и туристический продукт во многих городах становится все более «всесезонным», и сама услуга посуточной аренды связана не только с рекреационными поездками, но и с командировками и поездками в другие города в личных целях», – рассказал в интервью Алексей Попов.

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