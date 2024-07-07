В Казани туристы подняли цены на посуточную аренду квартир

Об этом сообщают эксперты «Циан.Аналитики».

Цена посуточной аренды 1-комнатной квартиры в Казани в июне выросла на 38%, по сравнению с туристическим межсезоньем. Об этом рассказал руководитель Циан.Аналитики Алексей Попов – в интервью «РБК Татарстан». Такой спрос объясняется тем, что снимать квартиру дешевле, чем жить в отеле.

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