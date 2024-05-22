В Казани запускают проект Muslim Friendly – для туристов-мусульман

Таким образом, власти хотят увеличить туристический поток в регион.

К до 2024 года планируется выдать первые 100 сертификатов на соответствие стандартам Muslim Friendly различным отелям, кафе, ресторанам, даже заправочным станциям. Эти сертификаты будут гарантировать, что услуги, предоставляемые компаниями, будут соответствовать требованиям ислама и будут доступны для клиентов-мусульман.

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В целом же проект нацелен на повышение туристического потока в субъектах РФ за счет гостей-мусульман из регионов страны и из-за рубежа.

Считается, что развитие подобного туризма в регионах России будет идти более активно за счет усиления притока мусульманских гостей как из России, так и из-за рубежа. Глава Роскачества Максим Протасов сообщил, что Роскачество совместно с Российским исламским университетом в Казани активно готовит специалистов по вопросам халяль.