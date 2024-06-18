авторизация

Нет аккаунта?

регистрация

Уже есть аккаунт?

сброс пароля

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

№ 2(11)

Май – июнь

Russian Traveler №2(11) 2024
Голосование в премии Russian Traveler Awards
Голосование в премии Russian Traveler Awards

Внимание! На нашем сайте используются cookie-файлы.

Если вы не хотите, чтобы мы использовали cookie-файлы, вы можете изменить настройки своего браузера.
Продолжая пользоваться сайтом, вы даете согласие на использование ваших cookie-файлов.

В Краснодарском крае построят экоотель за 108 миллионов рублей

Фото: Arcan, wikipedia.org

река Мана, Красноярский край

Объект расположится на реке на реке Мана.

Инициатива включает разработку 36 коттеджей с установленными в них ванными комнатами. На территории так же будут зоны для барбекю, игровые площадки для детей, баня и места для аренды оборудования для спорта.

Предполагается, что до окончания текущего года в этом же регионе появится свыше 200 номеров в составе модульных гостиниц. Согласно информации, предоставленной туристическим агентством Красноярского края, общая сумма вложений в подобные проекты превысит 300 миллионов рублей.

Читайте также

Рекомендации

о насРеклама на сайте

© ООО «Ясно Паблишинг», 2024