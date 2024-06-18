В Краснодарском крае построят экоотель за 108 миллионов рублей

Объект расположится на реке на реке Мана.

Инициатива включает разработку 36 коттеджей с установленными в них ванными комнатами. На территории так же будут зоны для барбекю, игровые площадки для детей, баня и места для аренды оборудования для спорта.

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Предполагается, что до окончания текущего года в этом же регионе появится свыше 200 номеров в составе модульных гостиниц. Согласно информации, предоставленной туристическим агентством Красноярского края, общая сумма вложений в подобные проекты превысит 300 миллионов рублей.