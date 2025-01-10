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На Кубани в прошлом году бронировали больше всего отелей в России

На Кубани в прошлом году бронировали больше всего отелей в России

Об этом заявил Илья Уманский, президент Российского союза туриндустрии.

Как рассказал Илья Уманский в интервью «РБК ТВ Юг», Краснодарский край занимает лидирующие позиции по количеству забронированных отелей - каждая пятая гостиничная резервация в стране (20,5%) в 2024 году пришлась именно на этот регион.

Такой успех, считает эксперт, объясняется тем, что край исторически обладает развитой сетью гостиниц и продолжает активно расширять свою туристическую инфраструктуру. По словам Ильи Уманского, в условиях стабильно высокого туристического спроса наиболее успешными становятся те направления, которые способны удовлетворить разнообразные запросы отдыхающих. Ключевым фактором здесь выступает богатый выбор вариантов размещения и широкий спектр предложений для путешественников.

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