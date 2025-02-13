В «Курорт Абрау» планируют инвестировать 19 миллиардов рублей

В рамках масштабного проекта «Пять морей и озеро Байкал» ведется разработка нового туристического направления. Речь идет о создании масштабного курортного комплекса в окрестностях Новороссийска, в селе Абрау-Дюрсо.

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Масштабный инвестиционный проект оценивается в 19,9 миллиардов рублей. Как заявили в городской администрации, будущий комплекс сможет ежегодно обслуживать до миллиона отдыхающих вне зависимости от сезона.



Детальный план развития территории был разработан компанией «Туризм.РФ» в прошлом году. Согласно документации, новый курортный кластер «Абрау» раскинется на территории более 69 тысяч квадратных метров. В рамках проекта предусмотрено строительство фешенебельных гостиниц высокого класса с общим номерным фондом свыше 700 комнат, а также создание современной туристической инфраструктуры.



Масштабное развитие территории предполагает поэтапное воплощение инвестиционных планов. Ключевым элементом начальной стадии станет модернизация комплекса «Старый город» и возведение гостиничных объектов, способных принять более 300 постояльцев. Проект также включает создание развлекательной зоны для детей. Успешное функционирование этих объектов потребует серьезной инфраструктурной подготовки – предстоит проложить коммуникации и обновить прибрежную зону озера Абрау протяженностью 3,6 километра. Финансовые вложения в реализацию намеченных планов оцениваются в 8,6 миллиардов рублей.



В ходе реализации второй фазы проекта планируется масштабное строительство дорожной и инженерной инфраструктуры, включая обновление 650-метровой дороги к пирсу, возведение самого пирса и завершение работ по южной объездной магистрали Новороссийска. Инвестиции в размере 11,3 миллиардов рублей будут направлены на развитие туристической инфраструктуры, в том числе на строительство гостиничного фонда с 291 номером. Проект также включает создание нескольких значимых объектов: современного водного центра, медицинского учреждения, специализирующегося на продлении жизни, и развлекательной зоны с акцентом на активный отдых.



