В Курортном районе Петербурга открывается новый отель

Крупнейшая российская гостиничная сеть расширяет географию присутствия в Санкт-Петербурге и запускает отель на популярном курорте северной столицы. Под брендом AZIMUT начнет свою работу гостиница с одним из лучших Фитнес&Спа центров.

AZIMUT Парк Отель&Спа Репино 4* расположен в самом сердце престижного Курортного района, в получасе езды на машине от центра Санкт-Петербурга. Репино – это практически музей под открытым небом в окружении сосновых лесов, а заодно – излюбленное место отдыха как самих петербуржцев, так и гостей Северной столицы. Летом курорт радует туристов приятными песчаными пляжами и комфортной температурой воды, а зимой берег Финского залива привлекает потрясающими видами и возможностью для прогулок на лыжах. Названный в честь великого русского живописца Ильи Репина, посёлок является одной из лучших и самых известных точек для отдыха рядом с Санкт-Петербургом.

AZIMUT Парк Отель&Спа Репино 4* – идеальное место для любителей активного отдыха и поклонников расслабляющих процедур. Широкая фитнес и спа инфраструктура включает в себя большой 25-метровый бассейн различной глубины, термальную зону, тренировочный комплекс с силовыми и кардиотренажерами, а также залы для единоборств, занятий йогой и аэробикой. К услугам гостей современная косметология, программы по комплексному уходу за лицом и телом, разнообразные массажные методики и студия красоты.

Реклама

Гостиница рассчитана на 109 просторных номеров различных категорий и прекрасно подходит для семейного отдыха. Большие панорамные окна и террасы помогают ощутить единение с природой. К услугам гостей – охраняемый паркинг, 2 ресторана и 2 бара, в том числе круглосуточный, а для самых маленьких гостей в гостинице работает детский клуб и есть уличная площадка. Отель также предлагает широкие возможности для организации как деловых, так и частных мероприятий, располагая двумя конференц-залами, комнатами для переговоров, а также большим шатром для проведения мероприятий.