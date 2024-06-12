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В Магадане построят причал для круизных судов

Он расположится на западном побережье бухты Нагаева, планируется, что пассажиропоток причала составит 11 680 человек в год.

В Главэкспертизе России уже выдали положительное заключение на документацию о  строительстве причала. Проект также подразумевает создание рекреационного пространства в Магадане – с набережной, парковыми зонами и развлекательной инфраструктурой.

Бухта Нагаева считается одной из лучших стоянок для судов в Охотском море, восточном побережье расположен город Магадан, на северном – Магаданский морской торговый порт. 

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