В Магадане построят причал для круизных судов

Он расположится на западном побережье бухты Нагаева, планируется, что пассажиропоток причала составит 11 680 человек в год.

В Главэкспертизе России уже выдали положительное заключение на документацию о строительстве причала. Проект также подразумевает создание рекреационного пространства в Магадане – с набережной, парковыми зонами и развлекательной инфраструктурой.

Реклама

Бухта Нагаева считается одной из лучших стоянок для судов в Охотском море, восточном побережье расположен город Магадан, на северном – Магаданский морской торговый порт.