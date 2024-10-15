В Москве и Санкт-Петербурге открыли офис по туризму Султаната Оман

Министерство культурного наследия и туризма Султаната Оман (Experience Oman) 1 октября 2024 года открыло свое представительство в России с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. По результатам конкурсного отбора, проведенного тендерной комиссией Министерства, для представления интересов направления была выбрана компания Coati Representative. Возглавит офис по туризму генеральный менеджер компании — Регина Рудакова.

Офис по туризму Омана ставит перед собой амбициозную цель многократно увеличить поток путешественников из России в Оман и прочно закрепить за Оманом статус самого дружелюбного, теплого и желанного направления для россиян на долгие годы.

Реклама

Представительство Министерства культурного наследия и туризма в России будет координировать широкий спектр мероприятий по продвижению туристического направления Омана. В их число войдут обучающие тренинги и профессиональные мероприятия для представителей туристической отрасли, установление партнерских связей с туроператорами и лидерами индустрии, реализация рекламных кампаний в партнерстве с медиа, организация ознакомительных туров для СМИ и ключевых торговых партнеров, взаимодействие с MICE- компаниями для развития корпоративного сегмента, проведение PR и digital-кампаний, а также внедрение инновационных маркетинговых инициатив, направленных на повышение узнаваемости Омана как идеального направления для отдыха, бизнеса, культурного и тематического туризма среди россиян.

Особое внимание будет уделено развитию самобытного туризма, который не только способствует сохранению культурного наследия, но и открывает путешественникам уникальные возможности, создавая незабываемые впечатления на всю жизнь.

В 2023 году туристический поток из России в Оман вырос в три раза, что отражает стремительно растущую популярность этого направления. Такой интерес к Оману объясняется запуском прямых рейсов и упрощенным визовым режимом для россиян, что делает страну еще более доступной и привлекательной для путешествий.