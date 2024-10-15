В Москве и Санкт-Петербурге открыли офис по туризму Султаната Оман

Министерство культурного наследия и туризма Султаната Оман (Experience Oman) 1 октября 2024 года открыло свое представительство в России с офисами в Москве и Санкт-Петербурге. По результатам конкурсного отбора, проведенного тендерной комиссией Министерства, для представления интересов направления была выбрана компания Coati Representative. Возглавит офис по туризму генеральный менеджер компании — Регина Рудакова.
Офис по туризму Омана ставит перед собой амбициозную цель многократно увеличить поток путешественников из России в Оман и прочно закрепить за Оманом статус самого дружелюбного, теплого и желанного направления для россиян на долгие годы.
Представительство Министерства культурного наследия и туризма в России будет координировать широкий спектр мероприятий по продвижению туристического направления Омана. В их число войдут обучающие тренинги и профессиональные мероприятия для представителей туристической отрасли, установление партнерских связей с туроператорами и лидерами индустрии, реализация рекламных кампаний в партнерстве с медиа, организация ознакомительных туров для СМИ и ключевых торговых партнеров, взаимодействие с MICE- компаниями для развития корпоративного сегмента, проведение PR и digital-кампаний, а также внедрение инновационных маркетинговых инициатив, направленных на повышение узнаваемости Омана как идеального направления для отдыха, бизнеса, культурного и тематического туризма среди россиян.
Особое внимание будет уделено развитию самобытного туризма, который не только способствует сохранению культурного наследия, но и открывает путешественникам уникальные возможности, создавая незабываемые впечатления на всю жизнь.
В 2023 году туристический поток из России в Оман вырос в три раза, что отражает стремительно растущую популярность этого направления. Такой интерес к Оману объясняется запуском прямых рейсов и упрощенным визовым режимом для россиян, что делает страну еще более доступной и привлекательной для путешествий.
Регина Рудакова
Глава Представительства Туристического офиса Омана в России, Генеральный менеджер компании COATI Representative
Опираясь на свой обширный опыт в сфере туризма, я глубоко убеждена, что богатое культурное наследие Омана и его стремление к сохранению исторического достояния, в сочетании с передовыми тенденциями в сфере гостеприимства, где отели и туристические компании внедряют инновационные решения для создания незабываемых впечатлений самому требовательному современному путешественнику, станут мощным импульсом для будущего роста въездного туризма. Это также выделяет Оман среди стран Ближнего Востока, подчеркивая его исключительную уникальность. Руководствуясь профессиональными взглядами, я четко осознаю свою ключевую миссию — поддерживать и динамично развивать осведомленность о культурно богатом Омане, как о захватывающем и уникальном туристическом направлении для россиян. Моя цель — не только укрепить крепкие партнерские связи среди всех участников рынка, но и сформировать прочное доверие между российскими и оманскими представителями индустрии туризма и гостеприимства.
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