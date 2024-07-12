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№ 2(11)

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Июньский фототурнир: результаты

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В Москве откроют новый пятизвездочный отель

Открытие запланировано на весну 2025 года.

«Поклонная 9» расположится на Кутузовском проспекте. 

Отель был спроектирован и реализован согласно стандартам премиального международного бренда SO/Hotels & Resorts. Однако, когда крупнейший мировой гостиничный оператор Accor, занимавшийся проектом, приостановил деятельность на российском рынке, собственники передали управление российскому оператору ZONT Hotel Group.

«Мы давно ждали проект в Москве с хорошей локацией и качественной инфраструктурой для открытия городского пятизвездочного отеля, где сможем реализовать весь свой накопленный опыт и знания в сфере гостеприимства, а также создать особую атмосферу за счет премиального сервиса. В проекте «Поклонная 9» ZONT Hotel Group будет управлять не только номерным фондом и инфраструктурными объектами на первых семи этажах 34-этажного комплекса, но также и осуществлять сервисное обслуживание частных апартаментов, расположенных на остальных этажах. — говорит партнер и генеральный директор ZONT Hotel Group Николай Филатов.

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