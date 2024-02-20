В Москве открылся центр «Античное наследие России»

Международный научно-просветительский центр «Античное наследие России» будет способствовать дальнейшему развитию масштабного проекта «Золотое кольцо Боспорского царства», который реализуется Русским географическим обществом вместе с Краснодарским краем, Ростовской областью, Республикой Крым и городом-героем Севастополем.

Международный научно-просветительский центр «Античное наследие России» открылся на Цветном бульваре в начале февраля. Теперь любой желающий сможет посетить экспозицию античной истории, а также воспользоваться собранием изданий по истории Боспорского царства.

Новый центр открыт на базе Международного института информатики, управления, экономики и права в Москве – он станет приоритетным проектом для вуза, отметил на пресс-конференции президент Международного института Александр Хренков.

«Золотое кольцо Боспорского царства» – глобальный российский туристический маршрут по местам, где в античное время располагались города древнего государства. Он объединил 14 городов Юга России, около 40 музеев, более 100 научно-исследовательских, образовательных и туристических организаций. Проект позиционирует Россию как один из уникальных центров античной культуры и цивилизации на международной арене.

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Христофор Константиниди научный руководитель нового центра, директор НИИ экономики и управления устойчивым развитием туризма. «Международный научно-просветительский центр становится некой точкой сборки проекта "Боспорского царства". <...> Это экспозиционная площадка. На площадке центра планируется проведение конференций, форумов, открытых лекций. У нас есть уже большой пул наших сторонников в формате научного совета центра».

По словам научного руководителя центра, в перспективе планируется привлечь к мероприятиям историков, археологов, ученых, общественно-политических деятелей, как из России, так и из Греции, Кипра, Италии, Туниса, Египта, Сирии и других государств.

Сейчас туристический маршрут «Золотое кольцо Боспорского царства» продолжает активно развиваться. Каждый год он дополняется новыми экспозициями, привлекая интерес туристов к изучению истории страны. Во взаимодействии с туроператорами созданы различные комплексные продукты и экскурсионные предложения.