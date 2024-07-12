В Мурманской области открылась первая в регионе плавучая гостиница

На озере Лумболка в окрестностях Мончегорска появился хаусбот.

Плавучий дом или хаусбо́т — судно либо плавучий объект, спроектированные для использования в качестве жилого дома.

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«Хаусботы — это популярное направление в средней полосе России, в других регионах тренд только зарождается, но Мончегорск как город, окруженный озерами, имеет все шансы стать заметной точкой на карте этого туристического направления. С палубы хаусбота зимой можно наблюдать северное сияние, в теплое время года заниматься рыбалкой, а в августе — самом теплом месяце для Мурманской области — можно даже поставить шезлонг и позагорать», – цитирует «РБК» Александра Поленкова, руководителя направления «Бизнес и инвестиции» Агентства развития Мончегорска.

В ближайшем будущем жители окрестностей Мончегорска и туристы смогут воспользоваться и другими хаусботами. Это связано с планами по развитию проекта под названием «Озерный край», представляющего собой, в том числе, постройку еще трех самоходных жилищ на воде. В настоящее время власти ищут инвесторов, общий объем запланированных инвестиций – 36,5 миллионов рублей.