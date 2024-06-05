В Нижегородской области начнут выпускать автодома

Область планирует создать механизмы поддержки производителей автодомов и развивать автотуризм.

Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области, на совещании президента России с членами правительства поднял вопрос о развитии автотуризма в регионе.

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«Предлагаем предусмотреть поддержку производителей не только туристических автобусов, но и автодомов с возможностью их приобретения по программе льготного лизинга. В Нижнем Новгороде создание автодомов опробовано на базе автомобилей «Газель». В случае поддержки этой программы готовы выступить пилотным регионом», — цитирует «РБК» Глеба Никитина.

Руководитель региона сообщил главе государства о том, что благодаря введению в эксплуатацию скоростного маршрута М-12, количество туристов в Арзамас и Большое Болдино значительно выросло. Отмечено, что новая дорога не только способствовала росту туристического потока, но и расширила возможности для любителей путешествий на автомобиле, по ней уже было совершено свыше 10 миллионов поездок.