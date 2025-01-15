В Новосибирской области растет промышленный туризм

Промышленный туризм в Новосибирской области набирает обороты: завод "Сибстекло" стал одним из лидеров по посещаемости наряду с "Балтикой-Новосибирск". В начале 2024 года предприятие приняло 1200 туристов, желающих увидеть производство своими глазами.

Глава регионального министерства экономического развития Новосибирской области Лев Решетников выразил оптимизм относительно перспектив промышленного туризма. По его словам, развитие этого направления должно способствовать значительному росту туристического потока в регион уже к 2025 году.

Реклама

К примеру, маршрут «Круговорот стекла в заводе» появился после участия предприятия в специальном Акселераторе, который курировали Минпромторг РФ и Агентство стратегических инициатив. Посетители могут проследить полный цикл производства: от переработки сырья до финальной упаковки готовых бутылок. Особый интерес вызывает процесс выдувания стеклоизделий, термическая обработка и контроль качества с отбраковкой дефектных изделий.