В отели можно будет заселяться по водительским правам и через «Госуслуги»

Максим Решетников, министр по вопросам экономического развития, на совещании с президентом России, выдвинул предложение: с 2025 года разрешить заселение в отели на территории страны по водительским правам и не только.

Еще в феврале 2024 Министерство экономического развития представило проект закона, в котором предлагается расширить перечень документов для регистрации в гостиницах и местах временного пребывания, включив в него водительские удостоверения и военные билеты. На днях же об этом подробно говорили и на совещании с президентом.

Реклама

Кроме того, регистрироваться можно будет и через мобильное приложение «Госуслуг», которое позволяет гостям предоставлять необходимые данные в электронном виде. Все эти инициативы – «дорожной карты» по трансформации делового климата в туризме.