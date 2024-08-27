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Парк-отель «Кленовая роща» находится в нескольких километрах от города Спасска занимает живописное место у искусственных каскадных прудов.

Фото: klen-rosha.ru

Территория санатория

В Пензенской области власти планируют подписать договор с компанией «Туристские территории», цель которого – обновление и расширение парк-отеля «Кленовая роща», расположенного на западной части области. Это предполагает не только обновление существующих объектов, но и создание дополнительных спальных корпусов на 124 номера и акватермального комплекса. Инициатива уже находится на стадии обсуждения в законодательных органах региона.

В рамках развития инвестиционного проекта планируется значительное обновление инфраструктуры, включая возведение комплекса «Шведская линия», который будет включать в себя ресторан, конференц-зал и торговые пространства. Кроме того, предусмотрено строительство подогреваемого открытого бассейна, обустройство парковки и благоустройство прилегающей территории. Общая сумма инвестиций в проект оценивается в 1,8 миллиарда рублей.

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