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Майский турнир: результаты
Майский турнир: результаты

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В Перми построят аквапарк за 10 миллиардов рублей

Средства выделил «ДОМ.РФ», согласно плану национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

В целом, проект строительства (в который входят не только аквапарк, но и отель, конгресс-центр, а также тематический парк) оценен в 13,8 млрд рублей. Объем строительных работ – более 89 тысяч квадратных метров.

Планы на завершение строительства объекта намечены на конец 2027 года, при этом ожидается, что ежегодно его будет посещать более миллиона человек. В пресс-службе банка «ДОМ.РФ» рассказали: новый аквапарк обещает стать местом, работающим без выходных и перерывов круглый год, предлагая посетителям уникальное сочетание развлечений и оздоровительных процедур.

В аквапарке будет три открытых бассейна и эксклюзивный пляж на крыше, а также закрытые бассейны с аттракционами. Дополнением к водным развлечениям станут ледяные купели, горячие офуро по-японски, различные бани и сауны, а также спа-центр с уникальным грязь-баром.

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